"СКА-Хабаровск" отправил в отставку Билялетдинова

"СКА-Хабаровск" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Рината Билялетдинова.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

60-летний Билялетдинов возглавлял армейцев с декабря 2017 года.

По итогам 24 туров "СКА-Хабаровск" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 13 очков.

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