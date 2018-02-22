"СКА-Хабаровск" подписал бывшего игрока "Анжи"

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"СКА-Хабаровск" подписал бывшего игрока "Анжи""СКА-Хабаровск" подписал защитника Айоделе Аделейе, о чем сообщает пресс-служба клуба.

В источнике не говорится о сроках и условиях соглашения с 29-летним игроком.

Отметим, что в 2013 году нигерийский футболист играл за "Анжи".

В феврале 2015 года он перебрался в "Актобе", за который провел 25 матчей, забил один гол и завоевал с командой бронзовые медали чемпионата Казахстана. 

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