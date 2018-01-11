"СКА-Хабаровск" подписал хавбека Кабутова

Полузащитник "Волгаря" Дмитрий Кабутов перешел в "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с хабаровским клубом контракт до лета 2019 года.

25-летний Кабутов выступал за "Волгарь" с 2016 года, провел за клуб 56 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Академию", "Салют", "Ротор", "Газовик" и "Луч-Энергию". Сыграл 1 матч за молодежную сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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