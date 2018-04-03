"СКА-Хабаровск" получил нового наставника

Теги ска хабаровск

"СКА-Хабаровск" получил нового наставника"СКА-Хабаровск" на официальном сайте сообщил о скором подписании контракта с Сергеем Передней.

Соглашение между клубом и наставником будет рассчитано на один год.

Новый главный тренер команды прилетит в Хабаровск в ближайшее время, чтобы подписать соглашение.

Передня тренировал такие команды, как "Луч-Энергия", "Тамбов" и "Томь".

Читайте: "СКА-Хабаровск" отправил в отставку Билялетдинова | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов