"СКА-Хабаровск" получил нового наставника

"СКА-Хабаровск" на официальном сайте сообщил о скором подписании контракта с Сергеем Передней.

Соглашение между клубом и наставником будет рассчитано на один год.

Новый главный тренер команды прилетит в Хабаровск в ближайшее время, чтобы подписать соглашение.

Передня тренировал такие команды, как "Луч-Энергия", "Тамбов" и "Томь".

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