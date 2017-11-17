"СКА-Хабаровск" против переноса матча с "Локомотивом"

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"СКА-Хабаровск" против переноса матча с "Локомотивом"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов выступил категорически против переноса матча 18-го тура чемпионата России против "Локомотива" на нейтральное поле.

"Могу сказать уже сейчас - я не вижу никаких оснований для переноса игры из Хабаровска. Сейчас мы готовимся к игре с ЦСКА. Поле у нас полностью готово - средняя температура на поверхности газона - + 13 градусов, поэтому поле не травмоопасно. На трибунах всё вычищено, мы два дня этим занимались. Поэтому к ЦСКА мы готовы. Перед "Локомотивом" прогнозируют ещё два снежных дня, и, может быть, что-то изменится, но мы и к этому будем готовы. Почему мы должны играть на нейтральном поле? Мы что стадион не подготовили? В календаре есть резервный день - 25 февраля. Давайте играть в эту дату. Не могу понять, почему мы должны куда-то уезжать? Мы полностью готовы к матчу с "Локомотивом" и с его проведением у нас проблем не будет" - сказал функционер.

Напомним, что "Локомотив" намерен обратиться в РФПЛ с просьбой провести этот матч в Сочи, так как,  по данным синоптиков, в день игры, 27 ноября, в Хабаровске ожидается температура воздуха минус 18. | http://soccernews.ru

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