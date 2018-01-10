"СКА-Хабаровск" расстался с Георгием Габуловым

Теги ска хабаровскгеоргий габулов

"СКА-Хабаровск" расстался с Георгием Габуловым

Полузащитник Георгий Габулов покинул "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. Футболист стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

29-летний Габулов выступал за СКА с 2017 года, провел за клуб 11 матчей и не отметился результативными действиями.

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