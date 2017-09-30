"СКА-Хабаровск" - "Ростов" - 2:1 (обзор)

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"СКА-Хабаровск" - "Ростов" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Ростовом".

Читайте также: "Ростов" на выезде уступил "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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4 ЦСКА Москва 11 20
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 11 13
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 11 10
16 Анжи 11 8
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