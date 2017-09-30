"СКА-Хабаровск" - "Ростов" - 2:1 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Ростовом".
Читайте также: "Ростов" на выезде уступил "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|27
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|11
|20
|5
|Спартак Москва
|12
|17
|6
|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Уфа
|11
|13
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|11
|10
|16
|Анжи
|11
|8