"СКА-Хабаровск" - "Спартак" - 0:0 (обзор)

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"СКА-Хабаровск" - "Спартак" - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Спартаком".

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3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
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