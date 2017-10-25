"СКА-Хабаровск" стал первым четвертьфиналистом кубка России

В матче 1/8 финала кубка России "СКА-Хабаровск" на своем поле обыграл питерское "Динамо" и первым оформил выход в следующий раунд турнира.

"СКА-Хабаровск" - "Динамо" - 2:0

Голы: Наваловски, 61 - 1:0, Маркович, 72 - 2:0.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Баляйкин (Наваловски, 37), Дедечко, Казанков, Карасев (Калинский, 60), Корян, Маркович (Христов, 79), Пуцко, Тишкин, Черевко, Эдиев.

"Динамо": Генералов, Бычков, Песегов, Юрганов, Барсов (Батютин, 66), Власов (Киреенко, 78), Коротаев, Кулишев, Рогов, Соловьев (Житников, 68), Цвейба.

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