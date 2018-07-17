"СКА-Хабаровск", "Томь" и "Спартак-2" стартовали с побед в ФНЛ
Стартовал сезон в первом российском дивизионе (ФНЛ). Стоит отметить крупные победы в первом туре "СКА-Хабаровска" и "Тюмени". Также свои матчи выиграли "Химки", "Томь" и "Спартак-2".
"СКА-Хабаровск" – "Армавир" - 3:0 (2:0)
Голы: Базелюк, 17 - 1:0, Базелюк, 35 - 2:0, Ненахов, 50 - 3:0
"Луч" – "Химки" - 0:1 (0:0)
Гол: Димидко, 70 - 0:1
"Томь" – "Факел" - 2:0 (1:0)
Голы: Кухарчук, 13 - 1:0, Кухарчук, 88 - 2:0
"Тюмень" – "Балтика" - 4:1 (3:0)
Голы: Малоян, 5 - 1:0, Вотинов, 41 - 2:0, Вотинов, 44 - 3:0, Дядюн, 48 - 3:1, Вотинов, 62 - 4:1
"Зенит-2" – "Тамбов" - 1:2 (0:1)
Голы: Смирнов, 12 - 0:1, Аппаев, 87 - 0:2, Иванов, 90 - 1:2
"Мордовия" – "Нижний Новгород" - 2:2 (1:1)
Голы: Симанов, 12 - 0:1, Обухов, 28 - 1:1, Хайруллов, 79 - 1:2, Адаев, 88 - 2:2
"Авангард" – "Шинник" - 1:2 (1:1)
Голы: Стешин, 4 - 0:1, Багаев, 27 (с пенальти) - 1:1, Гелоян, 56 - 1:2
"Краснодар-2" – "Сибирь" - 1:1 (0:1)
Голы: Житнев, 9 - 0:1, Бородин, 90 - 1:1
"Чертаново" – "Ротор" - 1:1 (0:1)
Голы: Мязин, 19 - 0:1, Зиньковский, 52 (с пенальти) - 1:1
"Сочи" – "Спартак-2" - 0:1 (0:0)
Гол: Пантелеев, 65 (с пенальти) - 0:1
Не пропустите: "Енисей" креативно представил новичка: опубликовано видео. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Мбаппе, Модрич и Неймар попали в сборную ЧМ-2018 от ФИФА, Месси и Роналду в ней нет
-
"Рубин" согласовал трансфер форварда "Зенита"
-
ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб
-
Перес готов выложить 250 миллионов евро за две трансферные цели "Реала"
-
Никаких Роналду и Месси: почему Модрич должен получить "Золотой мяч"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 июля
-
Канте ждет решения "Челси" по своему трансферу
-
Касорла провел первый матч за последние 636 дней
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с юным талантом
-
"Зенит" вручил Кришито приз лучшего игрока сезона
-
"Брайтон" объявил о трансфере хавбека за 17 миллионов евро
-
Я охреневаю: тренер "СКА-Хабаровск" шокирован информацией о возможном техническом поражении
-
Балотелли согласился вернуться в "Ниццу"
-
"Наполи" увеличил предложение по трансферу Бензема
-
Кассано сделал впечатляющий прогноз о карьере Роналду в "Ювентусе"
-
"Челси" может перехватить Алиссона у "Ливерпуля"
-
Тренер "Арсенала" настаивает на покупке чемпиона мира
-
Бонуччи решил покинуть "Милан" и перейти в другой клуб
-
Моуринью оценил уход Блинда из "МЮ"
-
Македонский клуб прошел дальше в ЛЧ, несмотря на поражение со счетом 0:4
-
Уткин иронично прокомментировал фото избитого Рабинера
-
Вратарь сборной Англии купил шикарный особняк после четвертого места на ЧМ-2018: опубликованы фото
-
Кирьяков объяснил свое нападение на журналиста
-
"Челси" может вернуть Чеха
-
Избиение журналиста тренером: стали известны подробности произошедшего
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13