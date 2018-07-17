"СКА-Хабаровск", "Томь" и "Спартак-2" стартовали с побед в ФНЛ

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"СКА-Хабаровск", "Томь" и "Спартак-2" стартовали с побед в ФНЛ

Стартовал сезон в первом российском дивизионе (ФНЛ). Стоит отметить крупные победы в первом туре "СКА-Хабаровска" и "Тюмени". Также свои матчи выиграли "Химки", "Томь" и "Спартак-2".

"СКА-Хабаровск" – "Армавир" - 3:0 (2:0)
Голы: Базелюк, 17 - 1:0, Базелюк, 35 - 2:0, Ненахов, 50 - 3:0

"Луч" – "Химки" - 0:1 (0:0)
Гол: Димидко, 70 - 0:1

"Томь" – "Факел" - 2:0 (1:0)
Голы: Кухарчук, 13 - 1:0, Кухарчук, 88 - 2:0

"Тюмень" – "Балтика" - 4:1 (3:0)
Голы: Малоян, 5 - 1:0, Вотинов, 41 - 2:0, Вотинов, 44 - 3:0, Дядюн, 48 - 3:1, Вотинов, 62 - 4:1

"Зенит-2" – "Тамбов" - 1:2 (0:1)
Голы: Смирнов, 12 - 0:1, Аппаев, 87 - 0:2, Иванов, 90 - 1:2

"Мордовия" – "Нижний Новгород" - 2:2 (1:1)
Голы: Симанов, 12 - 0:1, Обухов, 28 - 1:1, Хайруллов, 79 - 1:2, Адаев, 88 - 2:2

"Авангард" – "Шинник" - 1:2 (1:1)
Голы: Стешин, 4 - 0:1, Багаев, 27 (с пенальти) - 1:1, Гелоян, 56 - 1:2

"Краснодар-2" – "Сибирь" - 1:1 (0:1)
Голы: Житнев, 9 - 0:1, Бородин, 90 - 1:1

"Чертаново" – "Ротор" - 1:1 (0:1)
Голы: Мязин, 19 - 0:1, Зиньковский, 52 (с пенальти) - 1:1

"Сочи" – "Спартак-2" - 0:1 (0:0)
Гол: Пантелеев, 65 (с пенальти) - 0:1

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7 Арсенал Тула 30 42
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10 Рубин 30 38
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16 СКА Хабаровск 30 13
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