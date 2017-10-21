"СКА-Хабаровск" - "Уфа" - 2:2 (обзор)

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"СКА-Хабаровск" - "Уфа" - 2:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Уфой".

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1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 14 21
6 Урал 13 19
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 13 17
10 Арсенал Тула 13 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 13 9
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