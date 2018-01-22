"СКА-Хабаровск" в контрольном матче уничтожил "Нефтчи"

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"СКА-Хабаровск" в контрольном матче уничтожил "Нефтчи""СКА-Хабаровск" в контрольном матче уничтожил азербайджанский "Нефтчи", забив в ворота соперника восемь мячей.

"Нефтчи" - "СКА-Хабаровск" - 1:8

Голы: Кабутов, 2 - 0:1, Никифоров, 8 - 0:2, Самсонов, 10 - 0:3, Никифоров, 17 - 0:4, Самсонов, 20 - 0:5 (пенальти), Калинский, 37 - 0:6, Никифоров, 49 - 0:7, ?, 85 - 1:7, Кабутов, 89 - 1:8.

Напомним, победы в своих контрольных матчах одержали "Анжи" и "Краснодар"

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