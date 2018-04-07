"СКА-Хабаровск" в меньшинстве уступил "Амкару"

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"СКА-Хабаровск" в меньшинстве уступил "Амкару"

В рамках 25-го тура чемпионата России "Амкар" одержал победу над "СКА-Хабаровск".

"СКА-Хабаровск" – "Амкар" 0:2

Гол: Рязанцев, 45 - 0:1, Костюков, 90 - 0:2

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Наваловский, Эдиев, Аделейе, Черевко (Казанков, 81), Карасев (Федотов, 81), Кабутов, Никифоров (Маркович, 70), Димидко, Канунников, Секульски.

"Амкар": Нигматуллин, Идову, Занев (Мельников, 67), Конде, Сиваков, Гащенков, Огуде, Рязанцев (Костюков, 70), Комолов, Голь (Эззатоллахи, 64), Оланаре.

Удаление: Кабутов (56). | http://soccernews.ru

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5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
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