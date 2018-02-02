"СКА-Хабаровск" взял в аренду хавбека "Зенита"

Хавбек "Зенита" Дмитрий Богаев продолжит карьеру в "СКА-Хабаровск".

Как сообщает официальный сайт клуба, отправился в "СКА-Хабаровск" в аренду до конца текущего сезона.

В этом сезоне Богаев провел 9 матчей за "Зенит-2".

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