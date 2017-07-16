"СКА-Хабаровск" - "Зенит" - 0:2 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Зенитом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|1
|3
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|3
|Краснодар
|1
|3
|4
|Уфа
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Ростов
|1
|1
|7
|Урал
|1
|1
|8
|Рубин
|1
|0
|9
|Анжи
|1
|0
|10
|Арсенал Тула
|0
|0
|11
|Динамо Москва
|0
|0
|12
|Локомотив Москва
|0
|0
|13
|Спартак Москва
|0
|0
|14
|Амкар
|1
|0
|15
|Тосно
|1
|0
|16
|СКА Хабаровск
|1
|0