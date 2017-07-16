"СКА-Хабаровск" - "Зенит" - 0:2 (обзор)

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"СКА-Хабаровск" - "Зенит" - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Зенитом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва 1 3
2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Краснодар 1 3
4 Уфа 1 3
5 Ахмат 1 3
6 Ростов 1 1
7 Урал 1 1
8 Рубин 1 0
9 Анжи 1 0
10 Арсенал Тула 0 0
11 Динамо Москва 0 0
12 Локомотив Москва 0 0
13 Спартак Москва 0 0
14 Амкар 1 0
15 Тосно 1 0
16 СКА Хабаровск 1 0
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