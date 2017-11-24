СКА намерен провести матч с "Локомотивом" в Хабаровске

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов заявил, что клубный стадион готов к проведению матча 18-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Подготовка к матчу с "Локомотивом" идет в рабочем режиме. Газон находится в великолепном состоянии, средняя температура поля составляет плюс 18 градусов. Практически весь снег убран.

Мы запросили официальный прогноз на день матча у хабаровского Гидрометцентра. И если вчера давали прогноз от -9 до -12 градусов, то сегодня уже от -8 до -11. Хабаровск готов к проведению матча с "Локомотивом", - приводят слова Флегонтова российские СМИ.

Ранее официальный лица "железнодорожников" пытались добиться переноса матча, мотивируя это очень холодной погодой в Хабаровске.

Матч СКА - "Локомотив" состоится 27 ноября и начнется в 12:00 мск.

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