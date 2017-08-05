СКА подписал сербского нападающего

Хабаровский СКА оформил трансфер сербского нападающего Мирослава Марковича.

Соглашение с 27-летним форвардом уже официально подписано. Таким образом, новичок команды сможет принять участие в матче 4-го тура чемпионата России против "Локомотива", который состоится сегодня, 5 августа..

В прошлом сезоне форвард играл за чешские "Богемианс1905" и "Слован" Либерец. В 16-ти матчах он забил два гола.

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