Скалони: "Икарди может вернуться в сборную Аргентины"

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Скалони: "Икарди может вернуться в сборную Аргентины"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не исключил вероятность возвращения в национальную команды нападающего "Интера" Мауро Икарди.

"Мне нравится игра Лаутаро Мартинеса, но он является не единственным нашим вариантом. У нас также есть Агуэро, Икарди и Бенедетто. Каждый из них имеет шанс сыграть на Кубке Южной Америки в Бразилии", - приводит слова Скалони Ole.

Напомним, что 26-летний Икарди пропустил чемпионат мира-2018. Не так давно форвард вернулся к тренировкам с основой миланского клуба после 40-дневного простоя.

Не пропустите: Икарди вернулся к тренировкам в общей группе. | http://soccernews.ru

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