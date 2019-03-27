Скалони: "Икарди может вернуться в сборную Аргентины"
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не исключил вероятность возвращения в национальную команды нападающего "Интера" Мауро Икарди.
"Мне нравится игра Лаутаро Мартинеса, но он является не единственным нашим вариантом. У нас также есть Агуэро, Икарди и Бенедетто. Каждый из них имеет шанс сыграть на Кубке Южной Америки в Бразилии", - приводит слова Скалони Ole.
Напомним, что 26-летний Икарди пропустил чемпионат мира-2018. Не так давно форвард вернулся к тренировкам с основой миланского клуба после 40-дневного простоя.
Не пропустите: Икарди вернулся к тренировкам в общей группе. | http://soccernews.ru
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