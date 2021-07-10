Скалони: "Месси не нужен титул со сборной, чтобы доказать, что он лучший в истории"

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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о величии капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.

"Выиграем мы Кубок Америки или нет, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужен титул со сборной, чтобы доказать это. Даже соперники признают это", - приводит слова Скалони Goal.com.

Напомним, что 34-летний Месси не выиграл ни одного трофея с аргентинской сборной на взрослом уровне.

В ночь на воскресенье у бывшего форварда "Барселоны" будет шанс это исправить - состоится финал Кубка Америки против Бразилии. Начало - в 03:00 мск.

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