Скалони - о Месси: "Горжусь, что у меня есть такой игрок"

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Скалони - о Месси: "Горжусь, что у меня есть такой игрок"

Фото инстаграм Лионеля Скалони

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высоко отозвался о капитане своей команды Лионеле Месси.

"Я считаю, что Месси всегда делает разницу. В этом нет сомнений. Он уже давно идол и оставит наследие для всех футболистов сборной. Я горжусь, что у меня есть такой игрок", - сказал Скалони.

В ночь на пятницу хет-трик Месси принёс Аргентине разгромную победу над Боливией (3:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Благодаря трём голам звёздный футболист побил сразу два рекорда.

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