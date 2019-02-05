Скалони опроверг договорённость о возвращении Месси в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони опроверг информацию, согласно которой существует договорённость о скором возвращении капитана "Барселоны" Лионеля Месси в национальную команду.

"Я не разговаривал с Месси в течение какого-то времени. У него матч через пару дней. Посмотрим, сможет ли он сыграть" - цитирует Скалони FourFourTwo.

Ранее СМИ утверждали, что 31-летний Месси возобновит выступления за сборную Аргентины 22 марта в товарищеском матче против Венесуэлы.

Звёздный форвард не играл за "альбиселесте" с 30 июня, когда команда вылетела с ЧМ-2018 после поражения от Франции.

Не пропустите: Травма Лионеля Месси: появилась новая информация. | http://soccernews.ru