Скалони предложил Месси пропустить два матча сборной Аргентины
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может пропустить ближайшие игры сборной Аргентины в рамках квалификации ЧМ-2022.
По информации Tyc Sports, главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони предложил 34-летнему футболисту взять паузу после перенесенного коронавируса.
Напомним, что 28 января аргентинцы встретятся на выезде с Чили, а 2 февраля - примут Колумбию.
Сборная Аргентины ещё в ноябре гарантировала себе путёвку на чемпионат мира, поэтому предстоящие матчи не имеют турнирного значения.
Не пропустите: Месси занимается отдельно от команды. | http://soccernews.ru
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|Монпелье
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|Страсбур
|27
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|28
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|Бордо
|28
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|Нант
|28
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|Брест
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|Дижон
|28
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|28
|30
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|Ним
|28
|27
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|28
|23
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|Тулуза
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