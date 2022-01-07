Скалони предложил Месси пропустить два матча сборной Аргентины

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может пропустить ближайшие игры сборной Аргентины в рамках квалификации ЧМ-2022.

По информации Tyc Sports, главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони предложил 34-летнему футболисту взять паузу после перенесенного коронавируса.

Напомним, что 28 января аргентинцы встретятся на выезде с Чили, а 2 февраля - примут Колумбию.

Сборная Аргентины ещё в ноябре гарантировала себе путёвку на чемпионат мира, поэтому предстоящие матчи не имеют турнирного значения.

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