Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины

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Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не покинет свой пост, сообщает TNT Sports.

По информации источника, 41-летний специалист проработает с "альбиселесте" как минимум до конца календарного года, когда истечёт его контракт.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с августа 2018 года. У руля команды он сменил Хорхе Сампаоли.

Аргентинцы дошли до 1/2 финала Кубка Америки-2019, где их обыграла Бразилия.

Не пропустите: Скалони: "Судейство мне не понравилось, Аргентина заслужила выйти в финал Кубка Америки". | http://soccernews.ru
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