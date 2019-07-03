Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не покинет свой пост, сообщает TNT Sports.
По информации источника, 41-летний специалист проработает с "альбиселесте" как минимум до конца календарного года, когда истечёт его контракт.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с августа 2018 года. У руля команды он сменил Хорхе Сампаоли.
Аргентинцы дошли до 1/2 финала Кубка Америки-2019, где их обыграла Бразилия.
Не пропустите: Скалони: "Судейство мне не понравилось, Аргентина заслужила выйти в финал Кубка Америки". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Марсело лишили водительских прав из-за подозрения в вождении в нетрезвом состоянии
-
"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба
-
"Спартак" презентовал форму на следующий сезон
-
"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель "Ромы"
-
Самый противоречивый матч: Аргентина давила, Бразилия отбивалась и забивала. Обсуждаем главный поединок Копа Америка 2019
Лента новостей
-
Неймар начнет подготовку к сезону в составе ПСЖ
-
Луис Суарес играл на Кубке Америки с переломом руки
-
Яя Туре перешёл в китайский клуб
-
1
Марсело лишили водительских прав из-за подозрения в вождении в нетрезвом состоянии
-
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины
-
1
"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба
-
"Локомотив" рассчитывает получить компенсацию за травму Фарфана
-
"Спартак" презентовал форму на следующий сезон
-
"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель "Ромы"
-
1
Самый противоречивый матч: Аргентина давила, Бразилия отбивалась и забивала. Обсуждаем главный поединок Копа Америка 2019
-
"Ювентус" подготовил заманчивое предложение по Погба
-
Семак прокомментировал решение Сутормина перейти в "Рубин", а не в "Зенит"
-
Месси не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины
-
УЕФА на год дисквалифицировала тренера "Краснодара" Мусаева
-
1
Стало известно, на каких условиях "Наполи" подпишет Хамеса
-
Хавбек "Спартака" Фернандо близок к переходу в китайский клуб
-
Опубликовано видео с реакцией Месси на вылет сборной Аргентины из Кубка Америки-2019
-
1
Скалони: "Судейство мне не понравилось, Аргентина заслужила выйти в финал Кубка Америки"
-
Рианчо прокомментировал уход Зе Луиша из "Спартака"
-
СМИ узнали имя возможного преемника Лэмпарда в "Дерби Каунти"