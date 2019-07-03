Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не покинет свой пост, сообщает TNT Sports.

По информации источника, 41-летний специалист проработает с "альбиселесте" как минимум до конца календарного года, когда истечёт его контракт.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с августа 2018 года. У руля команды он сменил Хорхе Сампаоли.

Аргентинцы дошли до 1/2 финала Кубка Америки-2019, где их обыграла Бразилия.

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