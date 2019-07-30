Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продолжит работу с национальной командой, сообщает официальный сайт аргентинской ассоциации футбола.
Скалони будет руководить аргентинской сборной в отборочном турнире ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. В ближайшее время наставник подпишет новое соглашение с ассоциацией.
Напомним, что на недавно завершившемся Кубке Америки сборная Аргентины под руководством Скалони заняла третье место.
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