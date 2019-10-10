Скалони прокомментировал ничью в товарищеском матче с Германией

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями после товарищеского матча с Германией, который завершился ничьей 2:2.

"В этой игре мы стали более зрелыми. Мы совершили две-три ошибки в первом тайме, но после перерыва взяли себя в руки, стали проявлять больше терпения. Из этого матча можно вынести много положительного. Я впечатлён самоотдачей игроков, при счёте 0:2 мы не сдались", - сказал Скалони.

Напомним, что "альбиселесте" уступали в два мяча уже к 22-й минуте, однако в последней четверти матча пара голов влетела уже в ворота "Бундестим".

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