Скалони прокомментировал победу Аргентины на Катаром
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлениями после победы своей команды над Катаром в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки-2019.
"После перерыва мы играли хорошо. Но нам есть куда расти во всех компонентах. Вынужден опять поднять тему газона. На таком поле действительно невозможно играть в футбол. Что касается будущего соперника, то с Венесуэлой мы недавно играли и были разочарованы результатом. Это интересная и сплочённая команда с чёткими идеями. Нам достался сложный оппонент", - приводит слова Скалони TyC Sports.
Напомним, что матч Венесуэла – Аргентина состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени. Весной этого года "альбиселесте" в товарищеском матче уступили этой сборной со счётом 1:3.
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