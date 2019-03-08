Скалони прокомментировал возвращение Месси в сборную Аргентины

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал возвращение форварда "Барселоны" Лионеля Месси в национальную команду.

"ЧМ-2018 стал большим разочарованием для Аргентины и особенно для Месси. После мундиаля Лео решил взять паузу, но спустя некоторое время он увидел, что команда выросла, понаблюдал за нашим игровым стилем. Теперь он хочет ещё раз попробовать себя в сборной. Мы можем лишь поприветствовать это решение. Решение об участии Месси в матчах буду принимать я. Глупо рассуждать, сыграет он в одном матче или в двух, когда до игр ещё 15 дней", - цитирует Скалони Goal.com.

Напомним, что 23 марта сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с Венесуэлой, а 26 марта - с Марокко.

31-летний Месси выступает за "альбиселесте" с 2005 года, сыграл 128 матчей и забил 65 голов.

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