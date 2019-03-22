Скалони рассказал о ситуации с Месси и Дибалой

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Скалони рассказал о ситуации с Месси и Дибалой

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о присутствии Лионеля Месси и Пауло Дибалы в национальной команде. Об этом сообщает Goal. 

"Месси и Дибала могут играть вместе на поле. Однако над этим еще стоит поработать. Я уверен, к назначенному времени мы придем к этому. У нас еще много времени", - сказал Скалони. 

Напомним, сегодня, 22 марта, сборная Аргентины встретится с Венесуэлой в рамках товарищеского матча. Начало - в 23:00 мск.

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