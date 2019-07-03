Скалони: "Судейство мне не понравилось, Аргентина заслужила выйти в финал Кубка Америки"

1 Теги лионель скалониаргентинабразилия

Скалони: "Судейство мне не понравилось, Аргентина заслужила выйти в финал Кубка Америки"

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги полуфинального матча Кубка Америки-2019 против Бразилии.

Напомним, что "альбиселесте" уступили со счётом 0:2 и вылетели из турнира.

"Мы были той командой, которая заслуживала выйти в финал. Мы превосходили сборную Бразилии. Аргентина сыграла как большая команда. У наших ребят есть настоящее и будущее в сборной. Мы создали хороший имидж для нашей национальной команды и хорошую платформу для дальнейшего движения вперёд.

Что касается судейства, я не хочу критиковать его, но оно мне не понравилось. Когда соперник забивал второй гол, один из наших игроков лежал на газоне, корчась от боли", - сказал Скалони.

Не пропустите: Месси недоволен судейством в матче с Бразилией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Надо моменты реализовывать,а не ныть в послематчевом интервью.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Яя Туре перешёл в китайский клуб

Яя Туре перешёл в китайский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов