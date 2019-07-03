Скалони: "Судейство мне не понравилось, Аргентина заслужила выйти в финал Кубка Америки"
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги полуфинального матча Кубка Америки-2019 против Бразилии.
Напомним, что "альбиселесте" уступили со счётом 0:2 и вылетели из турнира.
"Мы были той командой, которая заслуживала выйти в финал. Мы превосходили сборную Бразилии. Аргентина сыграла как большая команда. У наших ребят есть настоящее и будущее в сборной. Мы создали хороший имидж для нашей национальной команды и хорошую платформу для дальнейшего движения вперёд.
Что касается судейства, я не хочу критиковать его, но оно мне не понравилось. Когда соперник забивал второй гол, один из наших игроков лежал на газоне, корчась от боли", - сказал Скалони.
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