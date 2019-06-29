Скалони высказался о значимости Месси для сборной Аргентины
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони порассуждал о важности Лионеля Месси для национальной команды.
"Месси имеет ключевое влияние как на поле, так и в раздевалке. Он лучший и на голову выше всех остальных. Могу заверить, что Месси является важнейшей частью команды. В этом нет никаких сомнений", - цитирует Скалони Goal.com.
32-летний Месси забил 1 гол в 4 матчах Кубка Америки-2019. Нападающий реализовал пенальти в поединке с Парагваем.
Сборная Аргентины с трудом вышла из группы, но в 1/4 финала уверенно победила Венесуэлу. Следующий соперник - Бразилия.
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