Скалони высказался о значимости Месси для сборной Аргентины

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони порассуждал о важности Лионеля Месси для национальной команды.

"Месси имеет ключевое влияние как на поле, так и в раздевалке. Он лучший и на голову выше всех остальных. Могу заверить, что Месси является важнейшей частью команды. В этом нет никаких сомнений", - цитирует Скалони Goal.com.

32-летний Месси забил 1 гол в 4 матчах Кубка Америки-2019. Нападающий реализовал пенальти в поединке с Парагваем.

Сборная Аргентины с трудом вышла из группы, но в 1/4 финала уверенно победила Венесуэлу. Следующий соперник - Бразилия.

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