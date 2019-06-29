Скалони высказался о значимости Месси для сборной Аргентины

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Скалони высказался о значимости Месси для сборной Аргентины

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони порассуждал о важности Лионеля Месси для национальной команды.

"Месси имеет ключевое влияние как на поле, так и в раздевалке. Он лучший и на голову выше всех остальных. Могу заверить, что Месси является важнейшей частью команды. В этом нет никаких сомнений", - цитирует Скалони Goal.com.

32-летний Месси забил 1 гол в 4 матчах Кубка Америки-2019. Нападающий реализовал пенальти в поединке с Парагваем.

Сборная Аргентины с трудом вышла из группы, но в 1/4 финала уверенно победила Венесуэлу. Следующий соперник - Бразилия.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тренер Португалии, постоянно говорит, что Роналду ( который тащит сборную) невероятно важен, но не важней команды. Тренер бразилов, так же говорил о Неймаре. И только о гении, который забил 1 мяч с пенальти, за 4 игры, говорят "Он лучший и на голову выше всех остальных.". Как же думаю, " круто" постоянно подобное слушать, другим футболистам сборной Аргентины. А потом еще про плохую атмосферу говорят)

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Крош
Крош

Хорошая травка у них там.Даже в Кремле оценили.Не зря президентским авиаотрядом возят

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