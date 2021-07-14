Скалони: "Я бы не выдержал такой жизни, как у Месси"
Фото: инстаграм Скалони
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о Лионеле Месси.
"Я люблю Лео, так как он лучший футболист в истории, но также за то, какой он в жизни. Как человек он один из лучших. Он многое дал нам за пределами футбольного поля.
Я бы не выдержал такой жизни, как у него, такого давления. Однако он умудряется не только справляться со всем этим, но еще и отлично играть", - приводит слова Скалони ESPN.
Напомним, что ранее сборная Аргентины выиграла Кубок Америки. Это первый трофей Месси со сборной.
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