Скальп номер два: "Арсенал" проигрывает "Суонси"

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Скальп номер два: "Арсенал" проигрывает "Суонси"

Лондонский "Арсенал" в 25 туре чемпионата Англии отправился на стадион "Либерти", где его ожидал непростой матч против валлийского "Суонси". "Лебеди" в последнее время существенно прибавили, чего только стоит теплый прием "Ливерпуля", уехавшего без набранных очков. "Канонирам" же еще предстояло перестроиться на игру без покинувшего клуб Санчеса и встроить в состав многообещающее подписание в лице Мхитаряна. Генрих, к слову, начал матч на скамейке запасных, в то время как его партнеры попали под проливной дождь в Суонси.

Мощно начали встречу хозяева: понеслись они вперед под оглушительную поддержку домашних трибун и создали три неплохих момента для взятия ворот уже в дебюте игры. Защитники "Арсенала" лишь в последний момент бросались под мяч при ударах Айю и Моусона, а выход один на один Клукса в опаснейшем подкате сзади прервал Эль-Ненни. Лондонцы пытались успокоить игру и взять мяч под свой контроль, что им постепенно стало удаваться.

К середине тайма "канониры" стали нащупывать свою игру, и вскоре именно они открыли счет. На исходе получаса матча в затяжной атаке гостей Озил получил мяч перед чужой штрафной и выполнил отменную передачу на дальнюю штангу Монреалю, который в падении отправил снаряд в сетку – 0:1.

Не прошло и минуты, как счет стал равным: Моусон отобрал мяч на левом фланге и разрезающей передачей вывел на свидание с Чехом Клукаса, который пробил под опорную ногу голкиперу "Арсенала" – 1:1.

Рисунок матча вернулся к тому моменту, когда счет был 0:0, с той лишь разницей, что забегали команды намного быстрее. Однако на перерыв соперники ушли при с ничейным результатом.

С началом второй половины "Арсенал" продолжил владеть территориальным преимуществом, пытаясь раскатать плотно играющую оборону соперника. Получалось не особо, поэтому вскоре Арсен Венгер бросил в бой Мхитаряна, для которого этот матч стал дебютным в футболке "канониров".

Только начали гости перестраиваться, как грубейшая ошибка Чеха привела ко второму голу "Суонси": Мустафи под прессингом покатил на своего голкипера, а у Петра мяч срезался с ноги и покатился к Айю, который незамедлительно сделал счет 2:1. Выйдя вперед, "лебеди" не стали прижиматься к своим воротам и атаковали достаточно большими силами.

Ближе к концовке встречи "Арсенал" стал поддавливать хозяев, расположившись всем составом на чужой половине. "Лебеди" с трудом отбивались от постоянных забросов в их штрафную, других же путей создать напряжение у ворот "Суонси" канониры не находили.

А за 4 минуты до конца основного времени подопечные Карвальяла забили третий гол: Айю протащил мяч по правому флангу, убежал от Мустафи к лицевой, но Шкордан в последний момент выбил у него сферу, только прилетела она прямо на ногу Клукасу, который с близкого расстояния сделал счет 3:1. "Соунси" уверенно побеждает и выбирается из подвала турнирной таблицы.

"Суонси" –  "Арсенал" – 3:1

Голы: Монреаль, 33 – 0:1, Клукас, 34 – 1:1, Айю, 61 – 2:1, Клукас, 86 – 3:1

"Суонси": Фабианьски, Ван дер Хорн, Фернандес, Моусон, Нотон, Ольссон, Фер, Ки Сон Ен, Клукас (Раутледж, 90), Дайер (Кэрролл, 83), Айю .

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Джака, Эль-Ненни (Мхитарян, 60), Рэмзи, Озил, Ивоби (Жиру, 76), Ляказетт.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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