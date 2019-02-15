Скандал с умышленной желтой карточкой Рамоса: появилась новая информация

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, по всей видимости, специально получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса" (2:1).

В сети появилось видео, в котором Рамос спрашивает у тренерского штаба королевского клуба, нужно ли ему получить карточку. Через несколько секунд после этого испанец грубо сфолил на Каспере Дольберге, что привело к предупреждению.

Эта карточка стала для Рамоса третьей в сезоне и он пропустит ответный матч с "Аяксом", но зато подойдет к следующей стадии турнира без предупреждений.

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