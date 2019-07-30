Скандал в ФНЛ: игрок "Краснодара-2" назвал соперника "чуркой", ему грозит серьёзная дисквалификация

Матч пятого тура ФНЛ между "Енисеем" и "Краснодаром-2" завершился громким скандалом.

Хавбек "быков" Александр Черников в самой концовке встречи заработал удаление. Как выяснилось позднее, игрок позволил себе дискриминационные высказывания в адрес соперника.

В отчёте арбитра Игоря Низовцева указано, что Черников назвал защитника "Енисея" Шамиля Гасанова "чуркой".

Поведение футболиста "Краснодара-2" заинтересовало КДК РФС, который в ближайшее время определится с наказанием для него.

Сообщается, что полузащитнику грозит дисквалификация на 5 матчей.

Не пропустите: Милевский: "Краснодар" хочет подписать Коноплянку". | http://soccernews.ru