Скандал в семье Аршавина: появились новые подробности
Марина Дубровская, адвокат жены экс-нападающего сборной России и "Зенита" Андрея Аршавина Алисы, рассказала, что бывший форвард также отобрал у девушки автомобиль.
"Аршавин с незнакомыми Алисе людьми ночью забрал автомобиль. Помимо Андрея там было человек десять. Сын Алисы это все снимал на камеру. Несовершеннолетние дети в тот момент находились в доме и испугались. На этой машине Алиса с детьми постоянно ездила. Потом Андрей стал вымогать крупную денежную сумму, писать сообщения от своего лица и от неизвестных лиц. Алисе стали поступать угрозы, звонки. Она испугалась и обратилась в полицию", - приводят слова Дубровской российские СМИ.
Также адвокат добавила, что Аршавина требует от Алисы вернуть крупную сумму денег.
"Аршавин говорит, что супруга должна вернуть сумму порядка миллиона долларов или евро. Предлагает отдать шубами и драгоценностями, которые остались у Алисы от предыдущего супруга", - сказала Дубровская.
Не пропустите: На Аршавина подали заявление в полицию. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10