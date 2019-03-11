Скандал в Серии А: известный футболист попал в ДТП, скрываясь пьяным от полиции
Форвард "Сампдории" Грегуар Дефрель стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, 27-летний француз попал в аварию, скрываясь пьяным от полиции. В итоге футболиста задержали. Его лишили водительских прав.
Сам нападающий в результате ДТП не пострадал. Клуб начал расследование в отношении игрока. Ему грозят серьёзные санкции.
Напомним, что права на Дефреля принадлежат "Роме", а за "Сампдорию" он выступает на правах аренды. В текущем сезоне в его активе 7 голов и 2 ассиста в 29 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10