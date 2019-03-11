Скандал в Серии А: известный футболист попал в ДТП, скрываясь пьяным от полиции

Теги ромасампдориягрегуар дефрель

Скандал в Серии А: известный футболист попал в ДТП, скрываясь пьяным от полиции

Форвард "Сампдории" Грегуар Дефрель стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 27-летний француз попал в аварию, скрываясь пьяным от полиции. В итоге футболиста задержали. Его лишили водительских прав.

Сам нападающий в результате ДТП не пострадал. Клуб начал расследование в отношении игрока. Ему грозят серьёзные санкции.

Напомним, что права на Дефреля принадлежат "Роме", а за "Сампдорию" он выступает на правах аренды. В текущем сезоне в его активе 7 голов и 2 ассиста в 29 матчах.

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