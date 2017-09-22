Скандал в Швейцарии: президент "Сьона" напал на телекомментатора

В швейцарском футболе разгорелся серьёзный скандал. Президент "Сьона" Кристиан Константин после матча своей команды против "Лугано" напал на телекомментатора и эксперта Рольфа Фрингера.

После инцидента Константин сказал следующее: "Я дал ему пинка под зад. Всё хорошо. Он должен прекратить критиковать конкретно меня. Он может критиковать клуб или что угодно, но не меня".

FC Sion president Christian Constantin has physically attacked TV pundit Rolf Fringer during Lugano - Sion. pic.twitter.com/uSpwr1ChYH — Mr. Oli (@aulit_z) 21 сентября 2017 г.

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