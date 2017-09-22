Скандал в Швейцарии: президент "Сьона" напал на телекомментатора

Теги фк сьон

Скандал в Швейцарии: президент "Сьона" напал на телекомментатора

В швейцарском футболе разгорелся серьёзный скандал. Президент "Сьона" Кристиан Константин после матча своей команды против "Лугано" напал на телекомментатора и эксперта Рольфа Фрингера.

После инцидента Константин сказал следующее: "Я дал ему пинка под зад. Всё хорошо. Он должен прекратить критиковать конкретно меня. Он может критиковать клуб или что угодно, но не меня".

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