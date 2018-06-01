Скандал в "Спортинге": основной вратарь разорвал контракт с клубом
Вратарь "Спортинга" Руй Патрисиу принял решение покинуть клуб, сообщает Record.
По сведениям издания, голкипер разорвал свой контракт в одностороннем порядке. Такую реакцию игрока вызвало поведение президента клуба Бруну де Карвалью, который помешал ему перейти в "Вулверхэмптон". Клубы обо всем договорились, но босс португальского клуба в последний момент потребовал заплатить дополнительные 2 миллиона евро и получил отказ.
Стоит отметить, что 30-летний Патрисиу выступает за "Спортинг" на протяжении 12 лет.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
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|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
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|Витория Гимарайнш
|34
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|10
|КД Тондела
|34
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|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
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|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30