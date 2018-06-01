Скандал в "Спортинге": основной вратарь разорвал контракт с клубом

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Скандал в "Спортинге": основной вратарь разорвал контракт с клубом
Вратарь "Спортинга" Руй Патрисиу принял решение покинуть клуб, сообщает Record.

По сведениям издания, голкипер разорвал свой контракт в одностороннем порядке. Такую реакцию игрока вызвало поведение президента клуба Бруну де Карвалью, который помешал ему перейти в "Вулверхэмптон". Клубы обо всем договорились, но босс португальского клуба в последний момент потребовал заплатить дополнительные 2 миллиона евро и получил отказ.

Стоит отметить, что 30-летний Патрисиу выступает за "Спортинг" на протяжении 12 лет.

Не пропустите: Карвалью может стать игроком "Эвертона". | http://soccernews.ru

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