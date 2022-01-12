Скандальная победа Мали, успехи Гамбии и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 12 января

Фото: сайт Кубка Африки

Представляем результаты матчей 1-го тура групповой стадии Кубка Африки, которые прошли 12 января.

Из основных событий дня стоит отметить матч между Тунисом и Мали, который завершился скандалом. Дело в том, что арбитр завершил игру не дождавшись истечения 90 минут основного времени, а также ничего не добавил к игре, хотя во втором тайме было много пауз.

Группа E

Экваториальная Гвинея - Кот-д`Ивуар 0:1

Гол: Градель, 5 - 0:1

Турнирное положение: Кот-д`Ивуар (3), Алжир (1), Сьерра-Леоне (1), Экваториальная Гвинея (0).



Группа F

Тунис - Мали 0:1

Гол: Коне (пен), 48 - 0:1

Мавритания - Гамбия 0:1

Гол: Джаллоу, 10 - 0:1

Турнирное положение: Гамбия (3), Мали (3), Мавритания (0), Тунис (0).

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