Скандальная победа Мали, успехи Гамбии и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 12 января
Фото: сайт Кубка Африки
Представляем результаты матчей 1-го тура групповой стадии Кубка Африки, которые прошли 12 января.
Из основных событий дня стоит отметить матч между Тунисом и Мали, который завершился скандалом. Дело в том, что арбитр завершил игру не дождавшись истечения 90 минут основного времени, а также ничего не добавил к игре, хотя во втором тайме было много пауз.
Группа E
Экваториальная Гвинея - Кот-д`Ивуар 0:1
Гол: Градель, 5 - 0:1
Турнирное положение: Кот-д`Ивуар (3), Алжир (1), Сьерра-Леоне (1), Экваториальная Гвинея (0).
Группа F
Тунис - Мали 0:1
Гол: Коне (пен), 48 - 0:1
Мавритания - Гамбия 0:1
Гол: Джаллоу, 10 - 0:1
Турнирное положение: Гамбия (3), Мали (3), Мавритания (0), Тунис (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1