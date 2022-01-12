Скандальная победа Мали, успехи Гамбии и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 12 января

Теги кот-д’ивуаргамбиятунисмалиэкваториальная гвинеямавритания

Скандальная победа Мали, успехи Гамбии и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 12 январяФото: сайт Кубка Африки

Представляем результаты матчей 1-го тура групповой стадии Кубка Африки, которые прошли 12 января.

Из основных событий дня стоит отметить матч между Тунисом и Мали, который завершился скандалом. Дело в том, что арбитр завершил игру не дождавшись истечения 90 минут основного времени, а также ничего не добавил к игре, хотя во втором тайме было много пауз.

Группа E

Экваториальная Гвинея - Кот-д`Ивуар 0:1
Гол: Градель, 5 - 0:1

Турнирное положение: Кот-д`Ивуар (3), Алжир (1), Сьерра-Леоне (1), Экваториальная Гвинея (0).


Группа F

Тунис - Мали 0:1
Гол: Коне (пен), 48 - 0:1

Мавритания - Гамбия 0:1
Гол: Джаллоу, 10 - 0:1

Турнирное положение: Гамбия (3), Мали (3), Мавритания (0), Тунис (0).

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4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
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