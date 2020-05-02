Скандальный актер Джигурда решил вступиться за Уткина и вызвал Соловьева на боксерский поединок

Скандально известный актёр, певец и шоумен Никита Джигурда вызвал телеведущего Владимира Соловьева на боксерский поединок.

Дело в том, что Джигурде не понравилось, как Соловьев высказывался о спортивном журналисте Василие Уткине. Напомним, что словесная перепалка между Соловьевым и Уткиным длится уже несколько недель.

"Этим кулаком нокаутирую тебя, дабы дать тебе шанс после нокаута обрести своё лицо. Бить буду аккуратно, но сильно. Если ты откажешься, прослывёшь трусом и подлецом, который куражится, угрожает многим людям, оскорбляет их, пользуясь своим статусом", - заявил Джигурда.

Кроме того, Джигурда вспомнил о том, что Соловьев оскорбил его за то, что актер сделал за деньги паспорт самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Отметим, что это не первый случай когда Джигурда вызывает кого-то на бой. Ранее он хотел подраться с телеведущим Андреем Малаховым, который оскорбил его бывшую супругу Марину Анисину.

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