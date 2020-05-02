Скандальный актер Джигурда решил вступиться за Уткина и вызвал Соловьева на боксерский поединок
Скандально известный актёр, певец и шоумен Никита Джигурда вызвал телеведущего Владимира Соловьева на боксерский поединок.
Дело в том, что Джигурде не понравилось, как Соловьев высказывался о спортивном журналисте Василие Уткине. Напомним, что словесная перепалка между Соловьевым и Уткиным длится уже несколько недель.
"Этим кулаком нокаутирую тебя, дабы дать тебе шанс после нокаута обрести своё лицо. Бить буду аккуратно, но сильно. Если ты откажешься, прослывёшь трусом и подлецом, который куражится, угрожает многим людям, оскорбляет их, пользуясь своим статусом", - заявил Джигурда.
Кроме того, Джигурда вспомнил о том, что Соловьев оскорбил его за то, что актер сделал за деньги паспорт самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Отметим, что это не первый случай когда Джигурда вызывает кого-то на бой. Ранее он хотел подраться с телеведущим Андреем Малаховым, который оскорбил его бывшую супругу Марину Анисину.
Читайте также: Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
В Бундеслиге установят строгие меры для возобновления сезона
-
Скандальный актер Джигурда решил вступиться за Уткина и вызвал Соловьева на боксерский поединок
-
1
Пьянич в приоритете у "Барселоны" на летнее трансферное окно
-
"Кельн" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом
-
Педро может вернуться в Испанию
-
Бундеслигу могут возобновить 15 мая
-
Пункт в контракте Роналдиньо с "Фламенго" позволял игроку посещать ночные клубы
-
1
Марсело о самом сложном сопернике: "Месси, однако я никогда не играл против Роналду"
-
Смородская высказалась о возможном уходе Сёмина с поста тренера "Локомотива"
-
1
"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"
-
1
"Барселона" хочет обменять Фати на Санчо
-
Сульшер принял решение об основном голкипере "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон
-
1
Невилл: "Роналду хочет быть величайшим футболистом всех времен, это его единственная цель"
-
Дания готовится к возобновлению сезона
-
2
15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону"
-
Сезон АПЛ могут доиграть на нейтральных стадионах
-
Триппьер подозревается в ставках на свой переход в "Атлетико"
-
Президент "Ювентуса" выступает против досрочного чемпионства
-
1
Ривалдо: "Продажа Артура может повлиять на шансы вернуть Неймара"
-
Финалы Кубка Франции и Кубка лиги могут состояться в августе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20