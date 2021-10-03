Скандальный форвард Селезнев угрожал избить болельщика (видео)
Фото: инстаграм Евгения Селезнева/Автор неизвестен
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попал в скандал перед матчем 10-го тура чемпионата Украины с "Металлистом-1925" (0:1).
Футболиста разозлили фанаты, которые с трибун кричали ему: "Селя - в РПЛ", намекая на его выступления за краснодарскую "Кубань" в чемпионате России. В ответ на это Селезнев подошел к трибунах и требовал от стюардов отдать ему провоцировавших его фанатов.
36-летний Селезнев в нынешнем сезоне провел за "Минай" восемь матчей и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: Результаты 10-го тура чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13