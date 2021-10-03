Скандальный форвард Селезнев угрожал избить болельщика (видео)

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Скандальный форвард Селезнев угрожал избить болельщика (видео)

Фото: инстаграм Евгения Селезнева/Автор неизвестен

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попал в скандал перед матчем 10-го тура чемпионата Украины с "Металлистом-1925" (0:1).

Футболиста разозлили фанаты, которые с трибун кричали ему: "Селя - в РПЛ", намекая на его выступления за краснодарскую "Кубань" в чемпионате России. В ответ на это Селезнев подошел к трибунах и требовал от стюардов отдать ему провоцировавших его фанатов.

36-летний Селезнев в нынешнем сезоне провел за "Минай" восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Результаты 10-го тура чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
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