Скандальный хавбек "Тоттенхэма" останется в клубе

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Скандальный хавбек "Тоттенхэма" останется в клубе

Французский полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле не покинет клуб, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист принял решение остаться в лондонском клубе, хотя ранее у него был конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью. 

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются мюнхенская "Бавария", "Барселона", миланский "Интер", "Пари Сен-Жермен" и туринский "Ювентус".

23-летний Ндомбеле является самым дорогим приобретением в истории "Тоттенхэма". Прошлым летом клуб заплатил за него 60 миллионов евро. Хавбек провел за лондонский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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