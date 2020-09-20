Скандальный хавбек "Тоттенхэма" останется в клубе
Французский полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле не покинет клуб, сообщает The Sun.
По сведениям издания, футболист принял решение остаться в лондонском клубе, хотя ранее у него был конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются мюнхенская "Бавария", "Барселона", миланский "Интер", "Пари Сен-Жермен" и туринский "Ювентус".
23-летний Ндомбеле является самым дорогим приобретением в истории "Тоттенхэма". Прошлым летом клуб заплатил за него 60 миллионов евро. Хавбек провел за лондонский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Бернли
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|27
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|Саутгемптон
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|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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