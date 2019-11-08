Скандальный капитан "Арсенала" может перейти в другой клуб АПЛ

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Скандальный капитан "Арсенала" может перейти в другой клуб АПЛ

"Ньюкасл" проявляет интерес к швейцарскому полузащитнику "Арсенала" Граниту Джаке, сообщает The Times.

По сведениям издания, футболист, скорее всего, покинет лондонский клуб из-за конфликта с болельщиками. Таким образом, он может быть продан в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Джака послал болельщиков, когда уходил с поля после замены в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2). После матча хавбек не стал приносить извинения за свой поступок.

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