Скандальный Овермарс нашел новую работу
Бывший генеральный директор амстердамского "Аякса" Марк Овермарс получил должность в "Антверпене", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, функционер станет техническим директором бельгийского клуба.
Напомним, что ранее Овермарс был уволен из "Аякса", так как домогался сотрудницы клуба, высылая ей фотографии пениса.
В бытность футболистом Овермарс выступал за "Аякс", "Арсенал" и "Барселону".
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