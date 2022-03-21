Скандальный Овермарс нашел новую работу

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Скандальный Овермарс нашел новую работу

Бывший генеральный директор амстердамского "Аякса" Марк Овермарс получил должность в "Антверпене", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, функционер станет техническим директором бельгийского клуба.

Напомним, что ранее Овермарс был уволен из "Аякса", так как домогался сотрудницы клуба, высылая ей фотографии пениса.

В бытность футболистом Овермарс выступал за "Аякс", "Арсенал" и "Барселону".

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