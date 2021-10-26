Скандальный Селезнев устроил конфликт с игроком "Динамо" Киев

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Скандальный Селезнев устроил конфликт с игроком "Динамо" Киев

Фото: инстаграм Евгения Селезнева/Автор неизвестен

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев рассказал о конфликте с защитником киевского "Динамо" Александром Караваевым в перерыве перенесенного матча 1-го тура чемпионата Украины.
 
"Чтобы мне ребенок что-то рассказывал? Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает. Почему Буяльский этого не говорит? Начинает что-то бегать, кричать, рассказывать. Что ты бегаешь? Что ты рассказываешь? Ты вообще кто? Я не выяснял, но зачем он перед камерой ждал меня в подтрибунном помещении? Я ему сказал, что после игры поговорим.
 
Сначала Караваев на поле начал что-то доводить до судьи. Я ему говорю: "Закрой рот. Тебе рано говорить, ты просто Караваев". Он перед камерами стоит ждет меня, я сказал, что потом поговорим без камер, но нет, он не хочет. Вот и все, что было", – приводит слова Селезнева Sportarena.
 
Напомним, что в том матче Селезнев грубо сфолил на одном из игроков "Динамо", а затем принялся спорить с Караваевым, который предъявил ему претензии. 

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