Скандальный украинский футболист Селезнев нашел новый клуб

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Скандальный украинский футболист Селезнев нашел новый клуб

Фото: инстаграм Евгения Селезнева/Автор неизвестен

Пресс-служба "Миная" из Закарпатской области на официальном сайте объявила о переходе нападающего Евгения Селезнева.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2022 года.

Последним клубом 36-летнего Селезнева был "Колос", за который он провел 12 матчей и забил пять голов. Ранее играл за "Шахтер", "Арсенал" (Киев), "Днепр", "Кубань", "Карабюкспор", "Акхисар", "Малагу" и "Бурсаспор". За сборную Украины сыграл 58 матчей и забил 11 голов.

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