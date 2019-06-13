Скандальный вратарь "Зенита" ранее привлекался к уголовной ответственности

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев, который был задержан в аэропорту в пьяном виде, ранее был осужден за кражу, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, в 2008 году Лунев в возрасте 17 лет пытался украсть куртку на рынке в Москве. За это голкипер был поставлен на спецучет по делу о статье уголовного кодекса РФ "Кража". Ограбленный продавец оценил ущерб в 2,5 тысячи рублей.

27-летний Лунев выступает за "Зенит" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2021 года.

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