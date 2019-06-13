Скандальный вратарь "Зенита" ранее привлекался к уголовной ответственности
Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев, который был задержан в аэропорту в пьяном виде, ранее был осужден за кражу, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, в 2008 году Лунев в возрасте 17 лет пытался украсть куртку на рынке в Москве. За это голкипер был поставлен на спецучет по делу о статье уголовного кодекса РФ "Кража". Ограбленный продавец оценил ущерб в 2,5 тысячи рублей.
27-летний Лунев выступает за "Зенит" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20