Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Вчера редакция Soccernews рассказывала своим читателям о первой пятерки игроков, которые показали значительный прирост в цене по сравнению с началом сезона. Сегодня наш портал решил обратить внимание и 5 топовых игроков, которые за последние полгода хорошенько сдали, даже несмотря на статус суперзвезды.

Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед", вингер)

Трансферная стоимость полгода назад: 70 млн евро

Трансферная стоимость сейчас: 45 млн евро

Падение: 36%

Чилийский нападающий перешел в "Манчестер Юнайтед" зимой 2018 года. Решение футболиста можно считать очень даже оправданным, ведь в "Арсенале", где он играл до этого, дела шли совершенно не лучшим образом, трофеями даже и не пахло, а после опыта выступлений за "Барселону" очень хотелось поднять над головой хоть какой-нибудь кубок и доказать свою состоятельность в серьезной команде. Кроме того, как говорят, инициатором трансфера выступил сам Моуриньо. В итоге все сложилось из рук вон плохо. Трансфер Санчеса был признан одним из худших в 2018 году, ведь футболист не только не закрепился в основном составе (и не мудрено, количество нападающих в "Манчестере" превышает все допустимые цифры на 1 квадратный метр), но и выпал из обоймы. А потом в игру вмешалась травма, которая окончательно подвинула Санчеса на второй план. За последние 2 месяца чилиец вышел на поле лишь 2 раза – в матче АПЛ против "Ньюкасла" и во встрече Кубка Англии против "Рединга". Согласитесь, не густо. Сложно сказать, сможет ли Сульшер воскресить карьеру Санчеса, но сейчас становится абсолютно очевидным, что ему снова придется подыскивать себе новый клуб. В текущем сезоне Алексис сыграл за "красных дьяволов" в 14 поединках, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Карлос Бакка ("Вильярреал", форвард)

Трансферная стоимость полгода назад: 10 млн евро

Трансферная стоимость сейчас: 5 млн евро

Падение: 50%

В свое время колумбийский форвард сделал себе имя в "Севильи", выиграл с "нервионцами" несколько евротрофеев, но на пике карьеры решил уйти в "Милан", который в 2016 году только начинал свою программу по закупке звездных игроков. Бакка должен был стать наконечником того "Милана", однако с первых же дней что-то пошло не так. Футболист уже не демонстрировал должного уровня результативности, кроме того, на сцену вышел возраст, ведь не так давно форварду стукнуло 32. Сейчас Бакка числится в стане "Вильярреала", который в этом сезоне борется за выживание в испанской Ла Лиге. На счету колумбийца 22 неполных матча за клуб, 8 голов и 2 результативные передачи. Результат не самый плохой, но улучшить турнирное положение он не помогает. За последние полгода трансферная стоимость этого уникального форварда упала ровно в 2 раза, и, нет сомнений, будет продолжать падать еще. Единственный вариант Бакки – стать своим "Стуани" для середняка топ-чемпионата и заявлять о себе на этом уровне. К сожалению, топ-команду он уже не потянет, разве что со сверх мощной полузащитой, которая снабдит мячом даже Васю с улицы.

Желсон Мартинш ("Атлетико", вингер)

Трансферная стоимость полгода назад: 35 млн евро

Трансферная стоимость сейчас: 20 млн евро

Падение: 43%

В начале нынешнего сезона Желсон Мартинш, как и многие другие игроки, бежал из португальского "Спортинга" в связи с ненормальными событиями внутри клуба и нападения фанатов на базу команды. Искать новый клуб долго не пришлось. Быстрого и техничного вингера сразу же подобрал себе мадридский "Атлетико". Из-за этого перехода до сих пор вспыхивают костры ненависти. Не так давно представители авторитетных СМИ заявляли, что "Спортинг" требует 105 млн евро за своего бывшего игрока. Однако, пока что продвижения в этом деле нет. Как и нет продвижения в игре Мартинша в новом клубе. В текущем сезоне он сыграл за "матрасников" всего лишь 8 неполных матчей и забил 1 гол в Кубке Короля в ворота команды из четвертого дивизиона. Конечно, никто не ожидал, что из состава будут выбиты Лемар или Коке, но пока Мартинш неможет хоть чуть-чуть потеснить своих конкурентов. Пока будущее португальца выглядит весьма туманно. Сообщают, что его хочет подписать "Милан".

Леон Бейли ("Байер", вингер)

Трансферная стоимость полгода назад: 45 млн евро

Трансферная стоимость сейчас: 35 млн евро

Падение: 22%

В прошлом сезоне ямайский нападающий был главной звездой не только леверкузенского "Байера", но и Бундеслиги в целом. Его скорость, дриблинг, умение сместится с фланга в центр и ударить, а также выдать передачу под удар привлекали внимание многих топ-клубов. Активней всего в прессе продвигался интерес "Челси". Возможно, на 21-летнего форварда упало проклятие "звездной болезни", а может дело в общем ослаблении команды (в текущем сезоне "Байер" идет всего лишь на 9 месте Бундеслиги), но сейчас ямаец является лишь тенью самого себя и не показывает тот яркий и искрометный уровень футбола. В текущем сезоне он сыграл лишь 6 полных матчей за "Байер" из 23, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Нельзя отрицать, что вторая часть сезона окажется лучше, но пока общее снижение его оценок по всем фронтам выглядит вполне оправданным. Скажем прямо – такой Бейли для "Челси" не подошел бы!

Альваро Мората ("Челси", нападающий)

Трансферная стоимость полгода назад: 65 млн евро

Трансферная стоимость сейчас: 50 млн евро

Падение: 23%

Если в предыдущем примере речь зашла о "Челси", то стоит вспомнить и представителей этой команды. Летом 2017 года лондонский клуб выкупил Морату из мадридского "Реала" за целых 66 млн евро (+ бонусы) и надеялся сделать испанца основным на долгие времена. "Аристократам" срочно нужна была замена Диего Косте, который идеально подходил для "Челси", но был изгнан тогдашним тренером клуба Антонио Конте по до сих пор не до конца понятным причинам. И если в начале года Мората оправдывал доверие, то потом поймал вирус нерезультативности и присел в запас. Панацеей должен был стать опытный Жиру, но и француз в другой части Лондона затерялся. В итоге мы имеем очень занятную картину: команда Маурицио Сарри долгое время находится без единого форварда, и главный тренер вынужден использовать на этой позиции Эдена Азара, сам Мората находится в лазарете, а Роман Абрамович судорожно ищет отличия в практически идентичных историях покупки Мораты и Торреса.

Итог один – деньги на ветер. К тому же, теперь продажа Мораты станет не таким уж и легким делом, ведь вряд ли в ближайшее время найдется клуб, который захочет покупать игрока запаса за большую сумму. Да и к тому же испанец уже год не знавал понятие хорошей физической формы.