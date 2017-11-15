Скаут ЦСКА: "Мы не смотрим первых номеров, так как их забирают топ-клубы"

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Скаут ЦСКА: "Мы не смотрим первых номеров, так как их забирают топ-клубы"
Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о сложностях, с которыми он сталкивается при просмотре молодых игроков.

"В ОАЭ присмотрели многих игроков. Вопрос в другом – ты не смотришь первых номеров, потому что их забирают топ-клубы. Защитник Абнер выступает в "Реале", Натан сейчас под 10-м номером играет в "Витессе", Ихеаначо сразу забрал "Манчестер Сити". Кстати, там же мы присмотрели Страндберга. Многие считают, что его переход в ЦСКА – ошибка, но клуб остался в плюсе после его продажи, а это уже не назовешь ошибкой. Но на такие юношеские турниры нужно ездить: к тебе как можно раньше на карандаш попадают нужные ребята, также появляется понимание международного уровня", – приводят слова Мовсесьяна российские СМИ.

Напомним, что минувшим летом ЦСКА не сумел подписать или арендовать ни одного нового футболиста.

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