Скаут ЦСКА прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Ювентуса"

Скаут московского ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал интерес к своей персоне со стороны туринского "Ювентуса".

"Ювентус"? Спокойно отношусь к интересу зарубежных клубов. Были ли контакты с ЦСКА? Не знаю. На сегодня я - скаут армейцев и стараюсь максимально качественно выполнять свою работу. Связан ли интерес с переездом Головина в Европу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Мое мнение - да, есть связь", - цитирует Мовсесьяна Бомбардир.ру.

Напомним, в "Ювентусе" остались под впечатлением от работы Мовсесьяна. | soccernews.ru